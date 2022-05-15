Ига Свёнтек коротко отреагировала на завоевание пятого титула подряд

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала в социальных сетях победу над Онс Жабер (7) в финале грунтового турнира в Риме (Италия) и завоевание пятого титула подряд.

«5!!» – написала спортсменка, прикрепив к посту эмодзи «улыбающееся лицо с сердечками».

Серия побед Свёнтек началась на турнире в Дохе, где она выиграла пять матчей (соперницами были Виктория Голубич, Дарья Касаткина, Арина Соболенко, Мария Саккари, Анетт Контавейт). Далее в Индиан-Уэллсе Свёнтек продлила серию побед до 11 матчей, победив Ангелину Калинину, Клару Таусон, Анжелику Кербер, Мэдисон Кис, Симону Халеп и Марию Саккари.

В Майами полька одержала ещё шесть побед (соперницами были Виктория Голубич, Мэдисон Бренгл, Кори Гауфф, Петра Квитова, Джессика Пегула, Наоми Осака). В Штутгарте полькой были побеждены Ева Лис, Эмма Радукану, Людмила Самсонова и Арина Соболенко.