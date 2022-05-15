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Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Страсбурге

Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Страсбурге
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Российская теннисистка Варвара Грачёва завершила выступление на турнире WTA-250 в Страсбурге (Франция). Россиянка в матче первого круга уступила Магде Линетт из Польши. Встреча завершилась со счётом 3:6, 0:6.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Линетт выполнила семь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Грачёва ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Линетт сыграет с победительницей матча Эльза Жакемо (Франция) — Хитер Уотсон (США).

Призовой фонд соревнований в Страсбурге превышает $ 250 тыс. Действующей чемпионкой турнира является Барбора Крейчикова из Чехии. которая в финале обыграла Сорану Кырстю из Румынии.

Страсбург. 1-й круг
15 мая 2022, воскресенье. 14:50 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		0  
         
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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