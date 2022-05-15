Каспер Рууд опубликовал пост после поражения от Джоковича на турнире в Риме

10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд опубликовал пост в социальных сетях после окончания выступления на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, Рууд дошёл до полуфинала, по ходу соревнований обыграв голландца Ботика ван де Зандсхулпа (32), американца Дженсона Бруксби (38) и канадца Дениса Шаповалова (16), после чего уступил лидеру рейтинга и 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу, для которого эта победа стала 1000-й в карьере.

«Последняя остановка в Риме. Уже не терпится вернуться», – написал спортсмен.

Фото: из личного архива Каспера Рууда

Призовой фонд соревнований в Риме в этом году составил € 5 415 410. Чемпиона определят Новак Джокович и пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас.