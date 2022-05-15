Каспер Рууд опубликовал пост после поражения от Джоковича на турнире в Риме

10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд опубликовал пост в социальных сетях после окончания выступления на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Напомним, Рууд дошёл до полуфинала, по ходу соревнований обыграв голландца Ботика ван де Зандсхулпа (32), американца Дженсона Бруксби (38) и канадца Дениса Шаповалова (16), после чего уступил лидеру рейтинга и 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу, для которого эта победа стала 1000-й в карьере.
«Последняя остановка в Риме. Уже не терпится вернуться», – написал спортсмен.
Фото: из личного архива Каспера Рууда
Призовой фонд соревнований в Риме в этом году составил € 5 415 410. Чемпиона определят Новак Джокович и пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас.
- 15 мая 2022
-
17:52
-
17:37
-
17:14
-
17:14
-
16:33
-
16:28
-
16:18
-
15:56
-
15:33
-
15:31
-
15:07
-
14:06
-
13:59
-
13:19
-
13:14
-
12:53
-
12:47
-
12:37
-
12:20
-
11:59
-
11:44
-
11:41
-
11:33
-
11:06
-
10:47
-
10:21
-
10:13
-
09:58
-
09:50
-
09:39
-
00:23
- 14 мая 2022
-
23:51
-
23:28
-
23:19
-
21:09