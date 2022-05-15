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Новак Джокович упрочил лидерство в списке победителей турниров серии «Мастерс»

Новак Джокович упрочил лидерство в списке победителей турниров серии «Мастерс»
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира серб Новак Джокович, сегодня, 15 мая, обыгравший в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) пятого номера рейтинга грека Стефаноса Циципаса, установил очередное достижение.

Победа над Циципасом обеспечила 34-летнему Джоковичу, ставшему старейшим победителем соревнований в Риме, 38-й титул турниров серии «Мастерс» и увеличила отрыв от ближайшего преследователя – испанца Рафаэля Надаля.

38 титулов – Новак Джокович;
36 – Рафаэль Надаль;
28 – Роджер Федерер;
14 – Энди Маррей;
5 – Александр Зверев;
4 – Даниил Медведев;
2 – Цонга, Циципас, Алькарас;
1 – Вавринка, Чилич, Димитров, Сок, Иснер, Хачанов, Тим, Фоньини, Хуркач, Норри, Фритц.

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