Новак Джокович упрочил лидерство в списке победителей турниров серии «Мастерс»
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира серб Новак Джокович, сегодня, 15 мая, обыгравший в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) пятого номера рейтинга грека Стефаноса Циципаса, установил очередное достижение.
Победа над Циципасом обеспечила 34-летнему Джоковичу, ставшему старейшим победителем соревнований в Риме, 38-й титул турниров серии «Мастерс» и увеличила отрыв от ближайшего преследователя – испанца Рафаэля Надаля.
38 титулов – Новак Джокович;
36 – Рафаэль Надаль;
28 – Роджер Федерер;
14 – Энди Маррей;
5 – Александр Зверев;
4 – Даниил Медведев;
2 – Цонга, Циципас, Алькарас;
1 – Вавринка, Чилич, Димитров, Сок, Иснер, Хачанов, Тим, Фоньини, Хуркач, Норри, Фритц.
Новость по темеНовак Джокович стал старейшим победителем «Мастерса» в Риме
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