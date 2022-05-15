Джокович — о победе над Циципасом в Риме: я удивил самого себя

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом (5) в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
«Должен сказать, я удивил самого себя. У меня был поставленный план на игру, и я понимал, чего ожидать, но первый сет получился просто идеальным. Потом же матч был более напряжённым. На таком уровне одно-два очка могут всё изменить.
Матч вполне мог дойти и до третьего сета, но мне удалось подобрать нужные удары в нужное время. На тай-брейке я оказался на дюйм впереди, но, несмотря на это, он получился непростым», – приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
Победа над Циципасом принесла 34-летнему Новаку, ставшему старейшим победителем грунтовых соревнований в Риме, 38-й титул турниров серии «Мастерс».
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