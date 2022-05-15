Эмма Радукану прокатилась на гоночном Porsche

Чемпионка US Open – 2021 и 12-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала в социальных сетях фотографию с гоночной трассы. На фото спортсменка позирует в автомобиле марки Porsche.
«Этот грохот теперь станет моим новым рингтоном… Пусть играет», – написала теннисистка.
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Ранее в интервью Радукану заявила, что допускает пропуск Открытого чемпионата Франции, который пройдёт с 22 мая по 4 июня в Париже, из-за травмы, по причине которой ей пришлось досрочно сняться с грунтового турнира серии WTA-1000 в Риме.
Напомним, в матче первого круга с канадкой Бьянкой Андрееску англичанка проиграла первый сет и затем отказалась от продолжения из-за болей в спине. Победителем соревнований стала полька Ига Свёнтек.
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