Эмма Радукану прокатилась на гоночном Porsche

Чемпионка US Open – 2021 и 12-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала в социальных сетях фотографию с гоночной трассы. На фото спортсменка позирует в автомобиле марки Porsche.

«Этот грохот теперь станет моим новым рингтоном… Пусть играет», – написала теннисистка.

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Ранее в интервью Радукану заявила, что допускает пропуск Открытого чемпионата Франции, который пройдёт с 22 мая по 4 июня в Париже, из-за травмы, по причине которой ей пришлось досрочно сняться с грунтового турнира серии WTA-1000 в Риме.

Напомним, в матче первого круга с канадкой Бьянкой Андрееску англичанка проиграла первый сет и затем отказалась от продолжения из-за болей в спине. Победителем соревнований стала полька Ига Свёнтек.