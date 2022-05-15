Джокович: эта неделя была идеальной

Первая ракетка мира серб Новак Джокович оценил собственную игру на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Он одержал победу на турнире, в финале серб обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:0, 7:6 (7:5).



«Когда в последний раз играл так хорошо? Вчера и два дня назад я тоже играл отлично. Последние несколько недель были посвящены тому, чтобы набрать форму. Как и в прошлые годы, я понимал, что лучшую игру на грунте показываю примерно во время турнира в Риме. Это идеальный момент, чтобы выиграть турнир перед «Ролан Гаррос».



Была ли эта неделя идеальной? Да», — сказал Джокович после матча.

Победа над Циципасом принесла 34-летнему Новаку, ставшему старейшим победителем грунтовых соревнований в Риме, 38-й титул турниров серии «Мастерс».