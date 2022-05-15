Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас назвал фаворитов «Ролан Гаррос» за неделю до турнира

Стефанос Циципас назвал фаворитов «Ролан Гаррос» за неделю до турнира
Комментарии

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас назвал, по его мнению, потенциальных победителей Открытого чемпионата Франции, который пройдёт с 22 мая по 5 июня в Париже.

«Слишком много имён… Сейчас я бы назвал фаворитами Карлоса Алькараса и Новака Джоковича. Надеюсь, что и я закончу с тяжёлой работой к началу турнира и встану в один ряд с этими игроками», – сказал Циципас на послематчевой пресс-конференции, посвящённой окончанию «Мастерса» в Риме.

Стоит отметить, что Джокович и Алькарас уже встречались в этом сезоне. В полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) 19-летний Алькарас победил со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5) и впоследствии стал триумфатором соревнований.

Новость по теме
Стефанос Циципас обратился к Джоковичу после поражения в финале «Мастерса» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022