Стефанос Циципас назвал фаворитов «Ролан Гаррос» за неделю до турнира

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас назвал, по его мнению, потенциальных победителей Открытого чемпионата Франции, который пройдёт с 22 мая по 5 июня в Париже.

«Слишком много имён… Сейчас я бы назвал фаворитами Карлоса Алькараса и Новака Джоковича. Надеюсь, что и я закончу с тяжёлой работой к началу турнира и встану в один ряд с этими игроками», – сказал Циципас на послематчевой пресс-конференции, посвящённой окончанию «Мастерса» в Риме.

Стоит отметить, что Джокович и Алькарас уже встречались в этом сезоне. В полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) 19-летний Алькарас победил со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5) и впоследствии стал триумфатором соревнований.