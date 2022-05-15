Новак Джокович опубликовал пост после победы на «Мастерсе» в Риме

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, сегодня, 15 мая, обыгравший в финальном матче грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) пятого номера рейтинга грека Стефаноса Циципаса, опубликовал соответствующий пост в социальных сетях.
«Не так уж и плохо. Ничего, кроме благодарности за эту великолепную неделю и всеобщую поддержку. Я почувствовал огромную любовь от Рима.
Поздравляю Стефаноса Циципаса с замечательным турниром – ты настоящий лидер этого вида спорта, и для меня большая честь быть твоим коллегой», – написал Новак.
Фото: фото из личного архива Новака Джоковича
Победа над Циципасом принесла 34-летнему Джоковичу, ставшему старейшим победителем грунтовых соревнований в Риме, 38-й титул турниров серии «Мастерс» и стала 1001-й в его карьере.
- 15 мая 2022
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