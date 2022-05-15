Медведев — об украинских событиях: это очень расстраивает

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об украинских событиях. Россиянин прилетел в Женеву (Швейцария), чтобы принять участие в грунтовом турнире. Медведев вернётся на корт после операции по удалению грыжи. Из-за проблем со здоровьем он пропустил пять недель.



«У меня было время, чтобы последить за тем, что происходит. Это очень расстраивает», — цитирует Медведева ESPN.



Ранее было объявлено, что организаторы Уимблдона не допустят россиян и белорусов на турнир из-за украинских событий. Это решение раскритиковали многие теннисисты и теннисные организации. При этом проблем с допуском на «Ролан Гаррос» у россиян и белорусов не будет.

Грунтовый турнир категории ATP-250 в Женеве пройдёт с 15 по 21 мая, за неделю до старта «Ролан Гаррос». На старте соревнований (во втором круге) посеянный первым Медведев сразится с победителем матча Ришар Гаске (Франция) – Джон Миллман (Австралия). Также примечательно, что для Даниила это будет первый официальный матч на грунте в сезоне-2022.