Даниил Медведев: если я смогу сыграть, буду рад выступить на Уимблдоне

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в очередной раз высказался о решении организаторов Уимблдона не допустить его и других российских игроков к участию в турнире. Даниил сообщил, что будет готов сыграть в Англии, если решение изменится.



«Если я смогу сыграть, я буду рад выступить на Уимблдоне. Я люблю этот турнир.



Что касается меня, то я уважаю каждое мнение. Все люди разные. Покажите теннисный мячик 100 людям. Я уверен, что некоторые из них скажут, что он зелёный, а не жёлтый. Лично я думаю, что он жёлтый. Если кто-то скажет мне, что он зелёный, я не буду спорить и начинать конфликт», — цитирует Медведева ESPN.

Медведев прилетел в Женеву (Швейцария), где он выступит на турнире ATP-250.