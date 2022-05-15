Даниил Медведев: если я смогу сыграть, буду рад выступить на Уимблдоне
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в очередной раз высказался о решении организаторов Уимблдона не допустить его и других российских игроков к участию в турнире. Даниил сообщил, что будет готов сыграть в Англии, если решение изменится.
«Если я смогу сыграть, я буду рад выступить на Уимблдоне. Я люблю этот турнир.
Что касается меня, то я уважаю каждое мнение. Все люди разные. Покажите теннисный мячик 100 людям. Я уверен, что некоторые из них скажут, что он зелёный, а не жёлтый. Лично я думаю, что он жёлтый. Если кто-то скажет мне, что он зелёный, я не буду спорить и начинать конфликт», — цитирует Медведева ESPN.
Медведев прилетел в Женеву (Швейцария), где он выступит на турнире ATP-250.
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