«Увидимся в следующем году». Стефанос Циципас подвёл итоги выступления в Риме

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас подвёл итоги своего выступления на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Напомним, Циципас дошёл до финала, по ходу соревнований обыграв болгарина Григора Димитрова (20), россиянина Карена Хачанова (24), итальянца Яника Синнера (13) и немца Александра Зверева (3), после чего уступил лидеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу.
«Поздравляю Новака Джоковича с заслуженной победой, он заставил всех сопляков хорошенько поработать.
Также хотел бы сказать спасибо турниру в Риме за организацию отличного ивента для игроков и их команд. Римские теннисные выходные получились отличными, на этих кортах было немало напряжения, драмы и неизвестности. Увидимся в следующем году», – написал спортсмен.
Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса
Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса
Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса
- 15 мая 2022
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