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«Увидимся в следующем году». Стефанос Циципас подвёл итоги выступления в Риме

«Увидимся в следующем году». Стефанос Циципас подвёл итоги выступления в Риме
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас подвёл итоги своего выступления на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, Циципас дошёл до финала, по ходу соревнований обыграв болгарина Григора Димитрова (20), россиянина Карена Хачанова (24), итальянца Яника Синнера (13) и немца Александра Зверева (3), после чего уступил лидеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу.

«Поздравляю Новака Джоковича с заслуженной победой, он заставил всех сопляков хорошенько поработать.

Также хотел бы сказать спасибо турниру в Риме за организацию отличного ивента для игроков и их команд. Римские теннисные выходные получились отличными, на этих кортах было немало напряжения, драмы и неизвестности. Увидимся в следующем году», – написал спортсмен.

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

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