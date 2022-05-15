Медведев рассказал о готовности к турниру в Женеве

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от турнира в Женеве (Швейцария). Медведев приехал в Женеву после пятинедельного отсутствия, он перенёс операцию по удалению грыжи. Даниил впервые сыграет на грунте в нынешнем сезоне.



«Мне никогда не было легко сразу выступать на грунте. Но даже один турнир мне поможет приготовиться. Я чувствую себя хорошо в физическом плане», — цитирует Медведева ESPN.



Грунтовый турнир категории ATP-250 в Женеве пройдёт с 15 по 21 мая, за неделю до старта «Ролан Гаррос». На старте соревнований (во втором круге) посеянный первым Медведев сразится с победителем матча Ришар Гаске (Франция) – Джон Миллман (Австралия). Также примечательно, что для Даниила это будет первый официальный матч на грунте в сезоне-2022.

Новость по теме Медведев — об украинских событиях: это очень расстраивает