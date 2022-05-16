Новак Джокович причислил себя к фаворитам «Ролан Гаррос» после победы на «Мастерсе» в Риме
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Первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович причислил себя к фаворитам Открытого чемпионата Франции, который пройдёт с 22 мая по 5 июня в Париже.
«Думаю, что с учётом рейтинга и моих выступлений в последние недели я бы назвал себя одним из фаворитов. Очевидно, я не трачу слишком много времени на размышления о том, кто победит. Я всегда думаю о себе. И я приеду на турнир с высочайшими амбициями», – сказал Джокович в интервью журналистам после победы на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Джокович дважды становился победителем «Ролан Гаррос». В финале 2016 года он обыграл англичанина Энди Маррея, а в финале 2021 года – грека Стефаноса Циципаса.
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