Джокович в Риме признался в симпатии к «Милану» и пожелал клубу выиграть чемпионат Италии

Первая ракетка мира серб Новак Джокович после победы в финале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) рассказал о любви к футбольному клубу «Милан». Сербский теннисист пожелал команде выиграть чемпионат страны.



«Я являюсь фанатом «Милана». Мой менеджер — безумный болельщик команды. Поэтому у нас общая страсть в этой небольшой группе. Будем надеяться, что мы выиграем чемпионат Италии. Как и все болельщики «Милана», мы надеемся на это, но впереди ещё две игры», — сказал Джокович на пресс-конференции.



Новак выступил перед тем, как «Милан» в матче 37-го тура обыграл «Аталанту» со счётом 2:0. Перед последним туром «Милан» лидирует в Серии А, набрав 83 очка. Второе место занимает «Интер» с 81 очком. В заключительном туре «Милан» сыграет в гостях с «Сассуоло», а «Интер» будет принимать «Сампдорию».

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