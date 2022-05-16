Павлюченкова прокомментировала победу на турнире в Риме в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала в социальных сетях победу на турнире в Риме (Италия) в парном разряде.

Напомним, в финале соревнований Павлюченкова в паре с соотечественницей Вероникой Кудерметовой обыграла со счётом 1:6, 6:4, 10:7 канадку Габриэлу Дабровски и мексиканку Джулиану Олмос.

«Спасибо, Рим, было весело. Вероника, турнир в Риме, моему колену пришёл конец после фотографий, я не шучу», – написала спортсменка.

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Завоёванный титул стал для 30-летней Анастасии Павлюченковой, олимпийской чемпионки в миксте, четвёртым в парном разряде. Для 25-летней Вероники Кудерметовой – также четвёртым. Помимо этого, у Кудерметовой есть титул в одиночном разряде – в апреле 2021 года она стала победительницей турнира WTA-500 в Чарлстоне (США).