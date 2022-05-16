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Новак Джокович увеличил отрыв от Даниила Медведева в рейтинге ATP

Новак Джокович увеличил отрыв от Даниила Медведева в рейтинге ATP
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович, выигравший грунтовый «Мастерс» в Риме, укрепил лидерство. В предыдущей версии рейтинга его отрыв от россиянина Даниила Медведева, занимающего второе место, составлял 270 очков, теперь он равен 680 очков.

Андрей Рублёв остался на седьмом месте, Карен Хачанов — на 24-м. Аслан Карацев опустился на 4 строчки и стал 39-м.

Рейтинг ATP. 16 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8660.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7980.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7200.
4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6170.
5 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 5525.
6 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 4770.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 3945.
8 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3940.
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3850.
10 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3805.
24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1665…
39 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1128.

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