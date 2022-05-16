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Даниил Медведев и Андрей Рублёв опустились в Чемпионской гонке ATP

Даниил Медведев и Андрей Рублёв опустились в Чемпионской гонке ATP
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ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев опустились на два места каждый. Теперь Рублёв идёт шестым, Медведев — седьмым.

Новак Джокович, выигравший «Мастерс» в Риме, отыграл 18 строчек и стал 10-м. Стефанос Циципас, проигравший Джоковичу в финале, обошёл Карлоса Алькараса и стал вторым. Возглавляет рейтинг, как и прежде, Рафаэль Надаль.

Чемпионская гонка ATP. 16 мая
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3620 очков.
2 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 3490.
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3460.
4 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2025.
5 (8). Александр Зверев (Германия) — 1980.
6 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 1920.
7 (5). Даниил Медведев (Россия) — 1900.
8 (7). Тейлор Фритц (США) — 1765.
9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 1615.
10 (28). Новак Джокович (Сербия) — 1610…
28 (30). Карен Хачанов (Россия) — 685…
42 (50). Аслан Карацев (Россия) — 505.

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