Дарья Касаткина обошла Анастасию Павлюченкову и стала первой ракеткой России

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая дошла до полуфинала турнира WTA-1000 в Риме, поднялась с 23-го на 20-е место и обошла Анастасию Павлюченкову, которая до этого была первой ракеткой России. Павлюченкова стала 21-й.

В первой десятке чешка Каролина Плишкова опустилась на две строчки, пропустив Онс Жабер и Арину Соболенко.

Рейтинг WTA. 16 мая

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7061 очко.

2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4911.

3 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4770.

4 (4). Мария Саккари (Греция) — 4726.

5 (5). Анетт Контавейт (Эстония)— 4446.

6 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4380.

7 (8). Арина Соболенко (Беларусь) — 3966.

8 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 3568.

9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3315.

10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3031…

20 (23). Дарья Касаткина (Россия) — 2115.

21 (20). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2093…

26 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 1682…

30 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 1585.

31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1531…

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