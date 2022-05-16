Деян Ловрен и Винус Уильямс отреагировали на пост Новака Джоковича после титула в Риме

Футболист «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен и семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Винус Уильямс отреагировали на пост в соцсетях 20-кратного победителя ТБШ, первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, который тот оставил после победы в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме. Джокович, который в финале победил грека Стефаноса Циципаса, написал: «Не так уж и плохо. Ничего, кроме благодарности за эту великолепную неделю и всеобщую поддержку. Я почувствовал огромную любовь от Рима. Поздравляю Стефаноса Циципаса с замечательным турниром – ты настоящий лидер этого вида спорта, и для меня большая честь быть твоим коллегой».

«Браво, Ноле!» — написал Ловрен в комментариях. Что касается Уильямс, то она поставила два эмодзи с изображением огня.

Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас: