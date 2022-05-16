Мария Шарапова показала пляжное фото

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова выложила в своих соцсетях свежую фотографию. Снимок сделан на пляже.
Фото: из личного архива Марии Шараповой
В конце апреля Шарапова объявила, что ждёт ребёнка от британского бизнесмена Алекса Гилкса.
Мария Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас:
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