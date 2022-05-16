«Он сказал, я не умею позировать». Арина Соболенко показала фото с хоккеистом Кольцовым

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила новую фотографию в своих соцсетях. На снимке, сделанном в Риме, Соболенко изображена рядом со своим возлюбленным, бывшим хоккеистом сборной Беларуси Константином Кольцовым.

«Он сказал, я не умею позировать», — подписала она фото.

Фото: из личного архива арины соболенко

Напомним, в апреле 2020 года жена Кольцова Юлия объявила о расставании с мужем. Женщина намекнула на причину развода: «Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете», — написала Юлия, при этом отметив на совместном снимке с Кольцовым аккаунт Соболенко.

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