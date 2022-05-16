Бывшая первая ракетка Великобритании завершила карьеру в 28-летнем возрасте

Британская теннисистка Лора Робсон сообщила, что завершает профессиональную карьеру. 28-летняя спортсменка пояснила, что приняла это решение в связи с многочисленными травмами.
Ранее она была первой ракеткой Великобритании, занимала 27-е место в рейтинге WTA, выходила в четвёртый круг Уимблдона и US Open.
«Странно себя чувствую, говоря об этом публично. Но всё, я завершила карьеру. Я прошла через операции, всевозможные восстановления. После очередной операции на бедре я прошла лучшее возможное восстановление, была у лучших специалистов. Они работали над тем, чтобы вернуть меня на корт. Но затем была ещё одна операция. И тогда я поняла, что всё. Я понимала это, но, наверное, не могла признать, что это конец», — цитирует Робсон BBC.
Лора выигрывала юниорский Уимблдон. Она является серебряным призёром Олимпийских игр.
В 2014 году спортсменка перенесла операцию на запястье. Затем было три операции на бедре.
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