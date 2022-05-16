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Шамиль Тарпищев прокомментировал титул Кудерметовой и Павлюченковой на турнире в Риме

Шамиль Тарпищев прокомментировал титул Кудерметовой и Павлюченковой на турнире в Риме
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Анастасии Павлюченковой в парном разряде на турнире в Риме. В финале россиянки обыграли Габриэлу Дабровски (Канада) и Джулиану Олмос (Мексика). Встреча закончилась со счётом 1:6, 6:4 [10:7].

«Рад, что Павлюченкова достаточно быстро восстановилась после травмы. Плечо мучило её семь лет. И надо отметить, что она хорошо стала играть пару. В преддверии «Ролан Гаррос» эта победа — это хороший знак. И для нервной системы, и для подготовки к турниру в целом идеально легла парная комбинация.

Кудерметова, кстати, может бороться к концу года за первую ступеньку в парном рейтинге», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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