Свёнтек: стараюсь смириться с тем, что моя победная серия однажды оборвётся

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о статусе фаворита на «Ролан Гаррос». Перед турниром «Большого шлема» её победная серия составляет 28 матчей.



«Главное — делать то же самое, что я уже делала. На последних турнирах я сталкивалась с серьёзным давлением. И, конечно, я ожидаю ещё большее давление на турнире «Большого шлема», не думаю, что оно сможет меня сломить.



Я стараюсь смириться с тем, что однажды моя серия побед закончится. Тяжело в физическом и моральном плане выполнять одну и ту же работу каждую неделю.



Пытаюсь отнестись к «Ролан Гаррос» как к обычному турниру. Буду наслаждаться тем, что происходит там вокруг. Например, буду наслаждаться выходным перед каждым матчем. В Риме график был более напряжённый. Я даже не успела посмотреть город. Надеюсь, что в Париже будет иначе», — цитирует Свёнтек пресс-служба WTA.