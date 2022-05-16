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Директор «Ролан Гаррос» рассказала об изменениях на турнире после скандала с Наоми Осакой

Директор «Ролан Гаррос» рассказала об изменениях на турнире после скандала с Наоми Осакой
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Директор «Ролан Гаррос», двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» француженка Амели Моресмо рассказала об изменениях, которые ожидают теннисистов в 2022 году на фоне того, что случилось с Наоми Осакой на Открытом чемпионате Франции 2021 года.

Напомним, до турнира Осака заявила, что не будет участвовать в пресс-конференциях на «Ролан Гаррос». Японка была оштрафована за то, что её не было на пресс-конференции после победы в первом раунде. После этого Наоми объявила о снятии с турнира, сославшись на проблемы с психическим здоровьем.

«Во-первых, теперь у нас будет смешанная зона для игроков, которые менее популярны в пресс-центре. Процесс станет динамичнее, дружественнее по отношению к игрокам и немного быстрее. По окончании не будет задержек.

Кроме того, в пресс-центре появятся модераторы, чтобы игроки не чувствовали себя некомфортно, если постоянно будут одни и те же вопросы. Модератор скажет тогда нечто вроде «думаю, игрок ответил на вопрос, перейдём к следующей теме» и тому подобное. Так что это своего рода помощь. Но это не цензура прессы, а просто проявление здравого смысла в определённые моменты, чтобы иметь возможность двигаться дальше», — приводит слова Моресмо Eurosport.

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