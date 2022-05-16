Полька Ига Свёнтек высказалась о решении играть с лентой в цветах флага Украины

Первая ракетка мира, 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала своё решение выступать с лентой в цветах флага Украины, прикреплённой к бейсболке. Свёнтек с начала марта выступает с сине-жёлтой лентой.

«Я буду носить ленту, пока ситуация не улучшится», — приводит слова спортсменки USA Today.

По словам Свёнтек, «довольно странно», что некоторые игроки перестали поддерживать Украину подобным образом, «потому что спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) всё ещё идёт, люди всё ещё страдают».

Напомним, в минувшие выходные Свёнтек победила в финале турнира в Риме. Это её пятый титул подряд. Она выиграла 28 матчей подряд.

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