Вихлянцева вышла в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева преодолела четвертьфинал квалификации «Ролан Гаррос». В матче 1/4 финала она обыграла испанку Георгину Гарсия-Перес. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Вихлянцева, занимающая 230-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница, 266-я ракетка мира, выполнила один эйс, избежала двойных ошибок и использовала три брейк-пойнта из 11.
В полуфинале квалификации Вихлянцева сыграет с китаянкой Чжу Линь. Она посеяна в квалификации под третьим номером.
Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 финала квалификации
Наталья Вихлянцева (Россия) — Георгина Гарсия-Перес (Испания) — 6:3, 7:6 (7:4).
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