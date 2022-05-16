Гаэль Монфис снялся с «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Гаэль Монфис объявил, что не выступит на «Ролан Гаррос». Об этом он сообщил в своём «твиттере». Турнир пройдёт с 22 мая по 5 июня.
По словам Монфиса, ему пришлось сняться из-за болей в правой ноге, вызванных пяточной шпорой. Его ожидают необходимые медицинские процедуры. Также Гаэль пропустит турнир в Лионе, который пройдёт в преддверии «Ролан Гаррос» на этой неделе.
35-летний Монфис, бывшая шестая ракетка мира, является двукратным полуфиналистом турниров «Большого шлема». Он вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2008 году и в полуфинал US Open в 2016 году. Лучший результат Монфиса на Открытом чемпионате Австралии — выход в четвертьфинал в 2016 и 2022 годах, на Уимблдоне — выход в четвёртый круг в 2018 году.
Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас:
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