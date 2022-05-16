Фото. Рафаэль Надаль готовится к «Ролан Гаррос» в своей академии

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль продолжает набирать форму после травмы ребра и готовиться к Открытому чемпионату Франции, который пройдёт с 22 мая по 5 июня в Париже.

Спортсмен опубликовал фото из собственной академии, где в настоящий момент тренируется.

«Сегодня я в Манакоре (родной город Надаля – Прим. «Чемпионата), в Академии Рафы Надаля. Париж, увидимся в среду», – написал теннисист в социальных сетях.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Рафаэль Надаль является 13-кратным победителем соревнований во Франции. Он становился чемпионом в 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. В минувшем году он дошёл до полуфинала, но уступил сербу Новаку Джоковичу.