Фото: Арина Соболенко позирует на фоне Эйфелевой башни

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прилетела в Париж (Франция), где примет участие в Открытом чемпионате Франции 2022 года. Турнир «Большого шлема» на грунте пройдёт с 22 мая по 4 июня.

Соболенко опубликовала в социальных сетях фото на фоне символа Парижа – Эйфелевой башни.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Ранее Соболенко (3) дошла до полуфинала турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), где крупно проиграла первой ракетке мира, польке Иге Свёнтек (1) — 2:6, 1:6. По ходу турнира Арина победила китаянку Чжан Шуай и американок Джессику Пегулу (13) и Аманду Анисимову.

На прошлогоднем «Ролан Гаррос» Соболенко дошла до третьего круга, где уступила будущей финалистке, россиянке Анастасии Павлюченковой со счётом 6:4, 2:6, 0:6.