WTA опубликовала расписание на вторую половину сезона-2022

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала расписание турниров на вторую половину 2022 года. Ниже представлен список:
25 июля – WTA 250 (Варшава, Польша)
12 сентября – WTA 250 (Осака, Япония)
19 сентября – WTA 500 (Токио, Япония) и WTA 250 (Сеул, Южная Корея)
26 сентября – WTA 250 (Таллинн, Эстония)
3 октября – WTA 500 (Острава, Чехия) и WTA 250 (Монстир, Тунис)
10 октября – WTA 500 (Сан-Диего, США) и WTA 250 (Клуж-Напока, Румыния)
17 октября – WTA 1000 (Гвадалахара, Мексика)
Турнир в Гвадалахаре станет заменой соревнований в Китае, приостановленных из-за скандала с китайской спортсменкой Пэн Шуай. Напомним, Шуай заявила в социальных сетях о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Позже в интернете стали появляться различные доказательства того, что с теннисисткой всё в порядке, однако они не убедили руководство WTA отказаться от санкций.
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