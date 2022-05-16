WTA опубликовала расписание на вторую половину сезона-2022

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала расписание турниров на вторую половину 2022 года. Ниже представлен список:

25 июля – WTA 250 (Варшава, Польша)

12 сентября – WTA 250 (Осака, Япония)

19 сентября – WTA 500 (Токио, Япония) и WTA 250 (Сеул, Южная Корея)

26 сентября – WTA 250 (Таллинн, Эстония)

3 октября – WTA 500 (Острава, Чехия) и WTA 250 (Монстир, Тунис)

10 октября – WTA 500 (Сан-Диего, США) и WTA 250 (Клуж-Напока, Румыния)

17 октября – WTA 1000 (Гвадалахара, Мексика)

Турнир в Гвадалахаре станет заменой соревнований в Китае, приостановленных из-за скандала с китайской спортсменкой Пэн Шуай. Напомним, Шуай заявила в социальных сетях о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Позже в интернете стали появляться различные доказательства того, что с теннисисткой всё в порядке, однако они не убедили руководство WTA отказаться от санкций.