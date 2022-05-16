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ATP не лишит турниры в Великобритании перед Уимблдоном рейтинговых баллов

ATP не лишит турниры в Великобритании перед Уимблдоном рейтинговых баллов
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Руководство ATP выпустило официальное заявление касательно распределения рейтинговых баллов на травяных турнирах в Великобритании, который пройдут перед Уимблдоном.

«После долгих консультаций с Советом игроков и Правлением ATP было решено, что турниры в Лондоне (Queen’s Club Championships) и Истбурне пройдут в обычном режиме. Там будет разыграно привычное количество рейтинговых очков», — говорится в заявлении.

Традиционный турнир в Лондоне пройдёт с 13 по 19 июня, а в Истбурне — с 20 по 25 июня. Россияне из-за санкций Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) не смогут сыграть там, однако у них есть альтернативные варианты для набора очков — турниры в Галле (Германия) и Хертогенбосхе (Нидерланды).

ATP при этом в очередной раз назвала решение LTA отстранить россиян и белорусов от соревнований дискриминирующим и противоречащим правилам организации. Отмечается, что решение по санкциям к Уимблдону находится на рассмотрении.

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