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Доминик Тим потерпел шестое поражение подряд после возвращения

Доминик Тим потерпел шестое поражение подряд после возвращения
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Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира, австриец Доминик Тим не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В стартовом матче Тим уступил представителю Италии Марко Чеккинато (Q) со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 34 минуты. Тим ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Чеккинато четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Для титулованного австрийца это шестое поражение подряд после возвращения. Напомним, Тим пропустил около девяти месяцев из-за травмы запястья.

Турнир в Женеве станет последним перед «Ролан Гаррос», который пройдёт с 22 мая по 5 июня. Тим два года подряд (2018, 2019) выходил в финал турнира «Большого шлема» на грунте.

Женева. 1-й круг
16 мая 2022, понедельник. 19:10 МСК
Доминик Тим
194
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Марко Чеккинато
134
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
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