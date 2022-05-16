Доминик Тим потерпел шестое поражение подряд после возвращения

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира, австриец Доминик Тим не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).
В стартовом матче Тим уступил представителю Италии Марко Чеккинато (Q) со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 34 минуты. Тим ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Чеккинато четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Для титулованного австрийца это шестое поражение подряд после возвращения. Напомним, Тим пропустил около девяти месяцев из-за травмы запястья.
Турнир в Женеве станет последним перед «Ролан Гаррос», который пройдёт с 22 мая по 5 июня. Тим два года подряд (2018, 2019) выходил в финал турнира «Большого шлема» на грунте.
- 16 мая 2022
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