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Павлюченкова – о победе с Кудерметовой в Риме: порой два хороших игрока не сходятся

Павлюченкова – о победе с Кудерметовой в Риме: порой два хороших игрока не сходятся
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21-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова оценила выступление с соотечественницей Вероникой Кудерметовой (30) на прошедшем парном турнире в Риме (Италия).

Кудерметова – в интервью WTA Insider: «Я считаю, Насте нужно чаще играть в паре. Она олимпийская чемпионка в парном разряде и отлично себя показывает. Мне было удобно играть с ней».

Павлюченкова: «Это крайне непростая задача, потому что хочется помогать, а не мешать. Порой на корте встречаются два отличных игрока, но они просто не подходят друг другу».

Кудерметова: «Они не могут наладить общение».

Павлюченкова: «С первого круга у нас пошла очень жёсткая сетка, что меня немало удивило. Это были сплошные сеяные, очень хорошие игроки. Так что нам необходимо было сразу наладить контакт».

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