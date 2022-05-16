Ига Свёнтек рассказала, чем занимается в свободное от тенниса время

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, чем занимается в свободное от спорта время, которого, по её признанию, остаётся немного.

«Что ж, путешествовать с Lego довольно проблематично, да и я устала от этого. Поэтому книги – очевидный выбор. Я пытаюсь читать что-то кроме художественной литературы, чтобы понемногу образовываться. Сейчас я пересматриваю второй раз «Девочки Гилмор» (американский комедийно-драматический сериал. – Прим. «Чемпионата»)

В Риме, если честно, у меня хватало времени только на то, чтобы посмотреть один эпизод и, может быть, полчаса потратить на чтение. В основном же я просто спала. Не знаю, чего ожидать от Парижа. Хотелось бы посмотреть город», – приводит слова спортсменке сайт WTA.