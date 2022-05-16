Экс-президент Australian Open: фаворитом «Ролан Гаррос» должен быть Джокович
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Бывший президент Открытого чемпионата Австралии Пол Макнами считает, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович должен считаться основным претендентом на титул «Ролан Гаррос», который пройдёт с 22 мая по 5 июня в Париже.
«Новак Джокович победил в Риме, не отдав ни сета. Впечатляюще. При всём уважении к Карлосу Алькарасу, чье время ещё придёт, фаворитом «Ролан Гаррос» должен быть именно Джокович», – написал функционер в социальных сетях.
Ранее своих фаворитов Открытого чемпионата Франции назвал тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс – Патрик Муратоглу, включивший в список Карлоса Алькараса, Стефаноса Циципаса, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.
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