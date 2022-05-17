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Ига Свёнтек назвала величайшего теннисиста в истории

Ига Свёнтек назвала величайшего теннисиста в истории
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Первая ракетка мира, 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, кого считает величайшим игроком в истории мужского тенниса. По её мнению, это 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль.

Свёнтек спросили, кто её вдохновляет.

«Я буду скучной и повторю свои же слова, но Рафа всегда был источником вдохновения. Он не сдаётся. Он всегда на корте — как физически, так и в тактическом смысле. Он идеальный образец для подражания. На данный момент он величайший в истории», — приводит слова Свёнтек Daily Express.

Ранее Свёнтек прокомментировала решение играть с лентой в цветах флага Украины.

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