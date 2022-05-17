Ига Свёнтек высказалась о победе Надаля над Медведевым в финале Australian Open

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что думает о победе испанца Рафаэля Надаля над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Медведев уступил Надалю, хотя выиграл первые два сета.

«Я следила за его игрой на Australian Open в этом году. Я была на стадионе и видела, как он вернулся в борьбу после первых двух сетов, когда Даниил очень хорошо играл. Рафа порой включает какую-то суперсилу», — приводит слова Свёнтек Daily Express.

После победы на Australian Open Рафаэль Надаль выиграл турнир в Акапулько, а затем проиграл в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, после чего взял паузу, чтобы залечить стрессовый перелом ребра, и вернулся в середине грунтового сезона. Что касается Даниила Медведева, то он перенёс операцию по удалению грыжи и в настоящее время готовится выступить на турнире в Женеве, который пройдёт на этой неделе.

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