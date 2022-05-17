Онс Жабер высказалась о доминировании 20-летней Иги Свёнтек в женском теннисе
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Седьмая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала то, что 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек доминирует в женском туре. В последних 28 матчах Свёнтек, являющаяся лидером рейтинга WTA, одержала 28 побед. Полька выиграла пять турниров подряд. В минувшие выходные она обыграла Жабер в финале турнира WTA-1000 в Риме.
«Ига сильна в смысле ментальности. Она всегда агрессивна. Она всегда идёт вперёд, какой бы ни был счёт, и оказывает давление на соперницу.
Ига не просто так является номером один. Она настоящий лидер всего тура. Лично мне есть чему поучиться у неё. Посмотрим. Надеюсь, скоро мы сыграем ещё один матч», — приводит слова Жабер пресс-служба WTA.
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