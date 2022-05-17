Первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал об особенностях игры на грунте.

«Эта поверхность непредсказуема. На грунте не так страшно ослаблять подачу, как на харде. На грунте нужно бороться за каждое очко и за каждую победу. За всё время у меня было три и четыре трёхсетовых матча в Риме. И я просто продирался через них, физически было тяжело.

Тот же Надаль всегда обходит блоки. В большинстве своих игр на грунте он делает ранний перерыв, а затем поднимает темп на корте до максимума. И только до предела закрученные мячи. С такими тяжело иметь дело, поскольку они требуют немало времени, чтобы к ним привыкнуть», – приводит слова Джоковича издание Tennis World USA.