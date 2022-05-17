Пэм Шрайвер: пора бывшим игрокам WTA выкупить турнир в Риме и назначить директором женщину

Многократная победительница турниров «Большого шлема» американка Пэм Шрайвер высказалась о разнице между призовыми деньгами для участников женского и мужского грунтовых турниров в Риме (Италия), составившими € 2,5 млн и € 5,4 млн соответственно.

«Пора создать синдикат из бывших игроков WTA, выкупить женский турнир Italian Open и назначить главой соревнований женщину. И либо турнир останется в Риме, но с равным призовым фондом, либо он пройдёт в другом месте», – написала Шрайвер в социальных сетях.

Напомним, турниры серий ATP-1000 и WTA-1000 прошли в итальянской столице с 8 по 15 мая. Победителем соревнований среди мужчин стал 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира серб Новак Джокович. Обошлось без сенсации и у женщин – победительницей стала лидер рейтинга полька Ига Свёнтек.