Пэм Шрайвер: пора бывшим игрокам WTA выкупить турнир в Риме и назначить директором женщину

Многократная победительница турниров «Большого шлема» американка Пэм Шрайвер высказалась о разнице между призовыми деньгами для участников женского и мужского грунтовых турниров в Риме (Италия), составившими € 2,5 млн и € 5,4 млн соответственно.
«Пора создать синдикат из бывших игроков WTA, выкупить женский турнир Italian Open и назначить главой соревнований женщину. И либо турнир останется в Риме, но с равным призовым фондом, либо он пройдёт в другом месте», – написала Шрайвер в социальных сетях.
Напомним, турниры серий ATP-1000 и WTA-1000 прошли в итальянской столице с 8 по 15 мая. Победителем соревнований среди мужчин стал 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира серб Новак Джокович. Обошлось без сенсации и у женщин – победительницей стала лидер рейтинга полька Ига Свёнтек.
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