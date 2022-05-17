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Новак Джокович назвал футболиста, который его вдохновляет

Новак Джокович назвал футболиста, который его вдохновляет
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, кто из футболистов его вдохновляет. По словам Джоковича, это шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, которому уже исполнилось 40 лет.

«Ибра невероятен. Он источник вдохновения. Ему 40 лет, а он всё ещё играет», — приводит слова Новака Джоковича издание Marca.

В нынешнем сезоне Златан Ибрагимович провёл за «Милан» 26 матчей во всех турнирах. Он забил восемь мячей и сделал три результативные передачи. За «Милан» Ибрагимович выступает с января 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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