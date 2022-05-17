Симона Халеп высказалась о решении Эшли Барти завершить карьеру в 25 лет

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп рассказала, как отреагировала на решение австралийки Эшли Барти уйти из тенниса в 25 лет. Барти объявила о завершении карьеры в марте.
«Конечно, я была потрясена, узнав об уходе Эш Барти. Она была лучшим игроком в мире и выиграла всё. Я не хочу сравнивать планы в отношении конца карьеры, потому что у нас с ней разные жизни. Она добилась большего, чем я в её возрасте, поэтому я не могу сравнивать.
Я не ожидала, что она закончит, но она, видимо, довольна своим решением, раз уж так поступила. Желаю ей всего наилучшего. Она проявила силу, так быстро приняв это решение. Каждый должен решать сам, и я это понимаю», — приводит слова Халеп Eurosport.
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