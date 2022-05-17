«Привет, Париж». Арина Соболенко показала вечернее фото на фоне Эйфелевой башни

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прилетела в Париж (Франция), где примет участие в Открытом чемпионате Франции 2022 года. Турнир «Большого шлема» на грунте пройдёт с 22 мая по 4 июня.
Соболенко опубликовала в социальных сетях вечернее фото на фоне символа Парижа – Эйфелевой башни.
Фото: из личного архива арины соболенко
Ранее Соболенко (3) дошла до полуфинала турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), где разгромно проиграла первой ракетке мира польке Иге Свёнтек (1) — 2:6, 1:6. По ходу турнира Арина победила китаянку Чжан Шуай и американок Джессику Пегулу (13) и Аманду Анисимову.
На прошлогоднем «Ролан Гаррос» Соболенко дошла до третьего круга, где уступила будущей финалистке россиянке Анастасии Павлюченковой со счётом 6:4, 2:6, 0:6.
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