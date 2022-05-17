Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Привет, Париж». Арина Соболенко показала вечернее фото на фоне Эйфелевой башни

«Привет, Париж». Арина Соболенко показала вечернее фото на фоне Эйфелевой башни
Комментарии

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прилетела в Париж (Франция), где примет участие в Открытом чемпионате Франции 2022 года. Турнир «Большого шлема» на грунте пройдёт с 22 мая по 4 июня.

Соболенко опубликовала в социальных сетях вечернее фото на фоне символа Парижа – Эйфелевой башни.

Фото: из личного архива арины соболенко

Ранее Соболенко (3) дошла до полуфинала турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), где разгромно проиграла первой ракетке мира польке Иге Свёнтек (1) — 2:6, 1:6. По ходу турнира Арина победила китаянку Чжан Шуай и американок Джессику Пегулу (13) и Аманду Анисимову.

На прошлогоднем «Ролан Гаррос» Соболенко дошла до третьего круга, где уступила будущей финалистке россиянке Анастасии Павлюченковой со счётом 6:4, 2:6, 0:6.

Даниил Медведев открывает в Женеве грунтовый сезон за неделю до «Ролан Гаррос». Зачем? Даниил Медведев открывает в Женеве грунтовый сезон за неделю до «Ролан Гаррос». Зачем?

Беременная Мария Шарапова тестирует коляску:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022