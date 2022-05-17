Тренер Медведева назвал цель Даниила на «Ролан Гаррос»

Жиль Сервара, тренер второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева, рассказал, что цель его подопечного на «Ролан Гаррос» — выступить не хуже, чем в прошлом году. В 2021-м Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

«Ролан Гаррос» — самоцель. Мы едем в Женеву, чтобы иметь как можно больше ориентиров, учитывая ситуацию. Идея состоит в том, чтобы выступить как минимум не хуже, чем в прошлом году», — приводит слова Сервара Tennis Majors.

В настоящее время Даниил Медведев, пропустивший несколько недель из-за операции по удалению грыжи, готовится к турниру в Женеве. Сегодня, 17 мая, Медведев проведёт первый матч на турнире. Его соперником станет француз Ришар Гаске.

Беременная Мария Шарапова тестирует коляску: