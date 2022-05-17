Тренер Медведева назвал знаменитого теннисиста прошлого, на которого похож Даниил

Жиль Сервара, тренер второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева, рассказал, что его подопечный напоминает ему знаменитого американского теннисиста Пита Сампраса, который 14 раз выигрывал турниры «Большого шлема».

«Даниил похож на Сампраса. Когда он прибывает в Париж (на «Ролан Гаррос». — Прим. «Чемпионата»), он надеется на сухую погоду, чтобы мяч летел быстрее. Более высокий отскок делает их игру более эффективной», — приводит слова Сервара Tennis Majors.

Напомним, Пит Сампрас, который семь раз побеждал на Уимблдоне, пять – на US Open и два – на Australian Open, так и не выиграл «Ролан Гаррос». Его лучший результат на турнире — выход в полуфинал в 1996 году.

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