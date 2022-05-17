Бывшая первая ракетка мира Курье объяснил, чем Ига Свёнтек похожа на Надаля

Бывшая первая ракетка мира и четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джим Курье высказался о действующем лидере женского рейтинга 20-летней польке Иге Свёнтек.

Ига, по его мнению, ещё на протяжении многих лет будет считаться лучшей теннисисткой.

«Ига Свёнтек ещё долгое время будет считаться фаворитом «Ролан Гаррос». Она является доминирующим чемпионом. Таким был Надаль на протяжении многих лет», – приводит слова Курье издание Tennis World USA.

Ранее в интервью Свёнтек заявила, что считает 35-летнего Рафаэля Надаля, становившегося победителем соревнований «Большого шлема» рекордное количество раз среди мужчин – 21, величайшим теннисистом в истории спорта.