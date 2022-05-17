Алекс Корретха назвал трёх главных фаворитов «Ролан Гаррос»

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказал мнение, что серб Новак Джокович и испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас являются главными фаворитами предстоящего Открытого чемпионата Франции. При этом он затруднился сказать, у кого из них больше шансов.

«Всё будет зависеть от того, сохранят ли Джокович и Надаль свою стабильность или сыграет свою роль энтузиазм Алькараса. Это единственное, что нам предстоит узнать в ближайшие недели.

Тяжело сказать, у кого больше шансов… Если посмотреть на рейтинг ATP, Новак находится в хорошем положении», — приводит слова Корретхи Telegraf.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

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