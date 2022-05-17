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Доминик Тим прокомментировал шестое поражение подряд

Доминик Тим прокомментировал шестое поражение подряд
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Победитель Открытого чемпионата США 2020 года и бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим прокомментировал шестое поражение подряд после затяжного простоя из-за травмы запястья.

Напомним, во втором круге грунтового турнира серии ATP-250 в Женеве (Швейцария) Тим уступил итальянцу Марко Чеккинато.

«Это рабочий процесс. Конечно же, вчерашнее поражение задело меня. Но я не позволю ему остановить меня. Я продолжу работать над собой и двигаться к поставленным целям. Чего и вам желаю. Задачка не из лёгких, на она стоит потраченного времени», – написал спортсмен в социальных сетях.

Турнир в Женеве станет последним перед «Ролан Гаррос», который пройдёт с 22 мая по 5 июня. Тим дважды (2018, 2019) выходил в финал турнира «Большого шлема» на грунте.

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